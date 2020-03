La Fiorentina, dopo che il premier Conte ha di fatto annunciato lo stop al campionato, sta lavorando per preparare al meglio il periodo che porterà al 3 aprile, ovvero quando potrebbero riprendere i campionati. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, lo staff di Iachini ha già studiato un programma per il prossimo mese, cercando di tenere lo stato di forma della squadra al meglio e cercando di evitare il contagio. Fino alla decisione politica, la Fiorentina a scopo precauzionale aveva già presto provvedimenti e accortezze per tenere il più basso possibile il rischio contagio. L’accesso al centro sportivo da giorni è stato limitato allo stretto necessario.