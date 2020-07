Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini commenta a Sky Sport il pareggio in casa dell'Inter: "Siamo venuti qui dopo tre giorni di partite intense. All'inizio eravamo un po' frenati sul piano della gamba, poi siamo andati in crescendo contro una grande squadra come l'Inter, organizzata e con qualità. Abbiamo tenuto bene il campo, nel primo tempo dovevamo giocare meglio in palleggio, ma nella ripresa siamo cresciuti molto. Purtroppo a volte nell'ultima conclusione e nell'ultima scelta abbiamo sbagliato, è stato bravo Handanovic in alcune circostanze. Una partita aperta, siamo solidi dietro ma davanti dobbiamo migliorare".