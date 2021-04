tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna:“Stiamo lavorando sia sulla tattica che sulla testa. Dopo 5 mesi lontani doveva ritrovare certi meccanismi, soprattutto per la linea difensiva. Dovevamo lavorare anche sulla testa dei ragazzi. Penso per esempio alla sfida di Sassuolo, quando per 60 minuti abbiamo fatto la partita perfetta, e poi in un minuto è cambiato tutto. Spero che le prestazioni dell’ultima settimana diano la fiducia per affrontare i prossimi impegni. Dovremo avere attenzione per 95 minuti, e la squadra sta crescendo”.“Guai a fare calcoli o pensare agli altri. Noi dobbiamo andare in campo e portare a casa il massimo ogni volta. Vogliamo fare prestazioni importanti sotto tutti gli aspetti, il finale può essere determinante. Non ci deve interessare nulla se non la prestazione, sto lavorando tanto sotto questo aspetto”.“Dovremo fare una grande partita, i ragazzi sono ben predisposti al lavoro. Sinisa sta facendo molto bene, sono una squadra attenta e compatta. Per noi sarà una partita molto importante. Da stasera andremo in ritiro, anticipatamente”.“Ho trovato delle similitudini tra il mio arrivo l’anno scorso e il ritorno di qualche settimana fa. C’è timore, ma ce lo stiamo scrollando di dosso, abbiamo bisogno di serenità. Ci vuole più attenzione, dobbiamo cambiare le partite senza mai essere vittime della sfortuna. Con l’Atalanta l’avevamo fatto bene, anche se poi il rigore ci ha penalizzato. Partita dopo partita si è visto il miglioramento”“Dobbiamo interpretare e leggere le partite nel migliore dei modi. Castrovilli ha fatto molto bene ultimamente, sta convivendo con un problemino a livello fisico, ma per noi è molto importante. Vedremo nei prossimi due giorni come staranno tutti a livello individuale e fisico. Non si parla più del singolo però, tutti sono determinante”.“Non si è ancora allenato con me, ha avuto questo problema e non l’ho potuto vedere in campo. Ha avuto sempre programmi differenziati, non so quando potrà tornare con noi. Stanno facendo degli accertamenti”.“La squadra sta bene fisicamente, anche se negli ultimi minuti contro la Juventus siamo un po’ calati, visto che era la terza partita in una settimana. Il gruppo lavora bene e tanto, spinge durante gli allenamenti”.“Dusan è concentratissimo sul lavoro, sa quello che deve fare. Lavora da gruppo e da squadra, con umiltà, ed è quello che deve fare. Vuole migliorare ogni giorno per migliorare. Sa che deve stare sul pezzo”.