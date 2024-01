Fiorentina, idea Bryan Gil del Tottenham

Secondo quanto riportato da Sky, la Fiorentina è intrigata da Bryan Gil, esterno spagnolo classe 2001 del Tottenham. Il tecnico Vincenzo Italiano ha indicato ai suoi uomini-mercato di aggiungere alla rosa un'ala pericolosa in fase offensiva e a fianco di Ngonge si registra anche l'interessamento per Gil, cresciuto nel Siviglia e passato anche da Valencia, Leganès ed Eibar in prestito nel corso della sua ancora piuttosto giovane carriera.