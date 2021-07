Su La Nazione (Firenze) troviamo il punto sulle mosse di mercato della Fiorentina: nel caso in cui Callejon, alla fine, dovesse partire in direzione Lazio (ancora ampia la forbice fra offerta e richiesta), allora i viola virerebbero su Antonio Candreva, già seguito nella scorsa finestra estiva, in forza alla Sampdoria. Classe 1987, esperto, contratto ancora lungo fino al 2024 ma apertura a nuove esperienze. La trattativa fra Pradè e Faggiano è in stand-by, prima la palla passa dai piedi della Lazio per Callejon.