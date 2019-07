Si riaccende la pista che potrebbe portare Dennis Praet alla Fiorentina. Il belga è fortemente stimato dal ds viola Daniele Pradè (che lo voleva a Firenze e poi lo portò in blucerchiato) e il suo futuro è legato indirettamente a quello di Jordan Veretout. Come scrive il Secolo XIX i viola potrebbero puntare sull’ex Anderlecht per sostituire il centrocampista francese seguito dal Milan. Gli stessi rossoneri potrebbero invece virare su Praet qualora non andasse in porto l’operazione Veretout. In ogni caso la Samp valuta il suo numero 10 tra i 20 e i 25 milioni, ma fino ad ora di offerte ufficiali non ne sono arrivate.