Il Corriere dello Sport - Stadio torna a fare il nome di Leandro Paredes come obiettivo della Fiorentina per il centrocampo. In campo ieri sera nella semifinale di Champions League vinta dal Paris Saint-Germain, l'argentino ha voglia di tornare ad essere protagonista con continuità, ed in tal senso i viola potrebbero rappresentare una ghiotta opportunità. Il compito più difficile lo avrà Daniele Pradè: il ds gigliato dovrà infatti provare a convincere i francesi ad accettare un'operazione basata su un prestito iniziale, magari della durata di due anni, in un'operazione simile a quella fatta con Cutrone.