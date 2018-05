Dopo Hugo, Pezzella e Milenkovic, alla Fiorentina manca un difensore centrale. La società viola - come scrive La Gazzetta dello Sport - sarebbe interessata a Rolando del Marsiglia. Il giocatore è in scadenza di contratto e non rimarrà alla corte di Rudi Garcia. L’occasione ingolosisce Pantaleo Corvino, tanto che i contatti con gli intermediari Oscar Damiani e Crescenzo Cecere per portare a Firenze il calciatore classe 1985 sono già avviati e il giocatore ha manifestato la volontà di tornare a giocare in Italia.