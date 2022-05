C'è soddisfazione nelle parole di Igor, che ai microfoni di Globo Esporte ha parlato della sua stagione alla Fiorentina: "Posso dire che questo è stato l'anno migliore della mia carriera, senza dubbio" ha raccontato il difensore brasiliano. "Da quando sono arrivato qui ho cercato la continuità che poi sono riuscito ad avere, per poter giocare di più e migliorare all'interno della squadra. Sono molto contento del mio anno, spero di fare ancora meglio in futuro e continuare a crescere".

Il classe 1998 ha poi aggiunto: "Penso che la continuità sia stata molto buona per noi, sia per lo staff tecnico che per la spina dorsale della squadra. Siamo stati più regolari in questa stagione, abbiamo mostrato la nostra forza anche nelle partite contro le big".