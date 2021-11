Igor, difensore della Fiorentina, parla al sito brasiliano Lance.com della vittoria contro il Milan: "È stata la nostra prima vittoria contro una big. Questo era un tabù che ci dava fastidio, perché stavamo giocando bene senza però battere le big. Questo successo mostra la nostra forza e deve farci capire che in campionato possiamo fare molto di più. Stiamo facendo una buona stagione, ma possiamo fare ancora meglio. Abbiamo perso alcuni punti in modo stupido che avrebbero reso migliore la nostra classifica. La mia marcatura su Ibrahimovic? Queste partite mi fanno sempre esprimere al massimo, è importante per me affrontare giocatori di questo livello. La gara di sabato rimarrà nella mia mente per sempre, sono stato contento della mia prestazione e del risultato finale".