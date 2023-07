, difensore brasiliano in procinto di trasferirsi alallenato dall'italiano Roberto De Zerbi, ha parlato a Radio Bruno salutando i tifosi della Fiorentina:"Saluto tutti i tifosi Viola, un grande abbraccio e grazie di tutto. Sarete sempre nel mio cuore. Forza Viola. Il ricordo più bello? Tutte le partite giocate al Franchi, con lo stadio pieno di gente. Mi mancheranno la squadra e i tifosi che mi hanno portato nel cuore. Poi c'è da pensare al bene della squadra, quindi sono contento così"."Mi è dispiaciuto tanto non aver vinto niente, anche per avere delle colpe sul gol subito contro il West Ham in finale di Conference League, ma sono orgoglioso di aver giocato con questa maglia. Ho realizzato il sogno di aver giocato con una grande squadra qui in Italia".