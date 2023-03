Jonathan Ikoné ha parlato in una lunga intervista su Il Tirreno dove si è raccontato a 360 gradi: "Sono pronto a sollevare un trofeo: so che sono tanti anni che Firenze non festeggia qualcosa. Idoli? Robinho o Ronaldinho. Tra i giocatori ancora in attività mi sento di nominare Di Maria, uno che quando si muove in campo incanta, Messi o anche Neymar, fenomeni veri. Gol più bello in viola? Sicuramente quello ai nerazzurri: mi auguro però che il più significativo sia quello che deve ancora arrivare, magari davvero domani. Inter? È sicuramente una squadra ben attrezzata, con giocatori importanti, ma niente è impossibile. Critiche nei miei confronti? Non mi hanno fatto male. Ho sempre guardato avanti, scrollandomi di dosso tutto, pensando solo a mettere in luce le mie qualità. Le critiche, comunque, sono indice d'amore"