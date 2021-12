Vicino al trasferimento alla Fiorentina, Jonathan Ikoné non si sbottona sul futuro. Dopo il successo sul Wolfsburg, che ha regalato al Lille l'accesso agli ottavi di Champions League da testa di serie, l'esterno francese ha nicchiato: "Se questa qualificazione peserà sulla mia scelta? Vedremo. Per ora, do tutto me stesso per la mia squadra", riporta L'Equipe.