In casa Fiorentina continuano a tenere banco le condizioni Jonathan Ikoné, uscito malconcio per una botta all'anca nell'amichevole precampionato del 5 agosto e ancora mai sceso in campo in gara ufficiale. Per lui, si legge su la Gazzetta dello Sport, è quasi un miraggio poter pensare ad una convocazione nella partita contro l'Atalanta. Il francese ha infatti alternato sessioni in gruppo ad altre personalizzate nel corso di questi giorni.