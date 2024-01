Fiorentina, Ikoné resta e quindi arriva un solo esterno: la situazione tra Rodriguez e Vargas

Dal momento che Joe Barone, dg della Fiorentina, ha chiuso alla partenza di Jonathan Ikoné, che era al centro di valutazioni in merito ad uno scambio con il centravanti della Roma Andrea Belotti, la Fiorentina ha necessità di aggiungere solo un esterno alla propria batteria entro la fine del mercato. Infatti i viola hanno salutato Brekalo, che è tornato alla Dinamo Zagabria,



QUALE DEI DUE? - Brian Rodriguez o Ruben Vargas, uno dei due dato che non sembra possibile soddisfare la richiesta del tecnico Vincenzo Italiano di avere un interprete che conosca la Serie A. L'uruguayano del Club America e lo svizzero dell'Augsburg hanno l'accordo con la Fiorentina che deve procedere: nelle ultime ore risalgono le quotazioni del secondo, anche perché, secondo Violanews, la società viola si è un po' irrigidita di fronte alle dichiarazioni dell'entourage di Rodriguez che davano per fatto l'affare. Intanto, in vista della gara contro l'Inter in campionato, domenica sera, l'unico esterno al 100% della condizione in rosa è Jonathan Ikoné, con Gonzalez e Sottil sulla via del recupero dai rispettivi infortuni.