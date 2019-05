Problemi fisici per Michele Cerofolini, portiere del Bisceglie in prestito dalla Fiorentina. Come riportato da Radio Bruno, il classe '99 si è infortunato durante la gara contro la Cavese ed è stato visitato dallo staff medico viola. Resta da verificare se il problema sia al menisco o al crociato, ma l'estremo difensore salterà il Mondiale U-20, la preparazione estiva e l'inizio della prossima stagione.