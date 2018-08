Il giocatore del Foggia Gabriele Gori, in prestito dalla Fiorentina, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della società pugliese: "Sono attaccante centrale e mi ispiro molto a Torres e mi piace svariare su tutto il fronte di attacco. Sono contento di essere in una piazza calda come Foggia e non è stato difficile fare la scelta. Mi sono trovato subito bene con Mazzeo che è una grande persona con cui cercherò di dare il massimo per tutto il campionato. È la mia prima esperienza in una categoria importante e solo per l’accoglienza ricevuta vorrò dare il massimo per questa maglia. Lo spogliatoio ci ha accolto bene e ci ha fatto sentire da subito a casa. Domenica con la squalifica di Mazzeo probabilmente avrò già una occasione importante e me la voglio giocare sicuramente bene".