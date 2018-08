Il giovane più in mostra del precampionato. Tofol Montiel si è preso il palcoscenico in ritiro e nelle amichevoli ma - come riportato da La Nazione - con gli arrivi di Marko Pjaca e Kevin Mirallas verrà relegato in Primavera: verrà tenuto strettamente sotto osservazione, sono previste spole con la Prima Squadra. Acquistato in estate per due milioni di euro dal Maiorca, il classe '00 è stato incoronato anche dai compagni durante le interviste, sebbene sia stato definito "un po' gracilino".