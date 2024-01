Fiorentina, il Cadice vuole Mina

Daniele Longo

Il difensore colombiano Yerry Mina sta suscitando diversi interessamenti in giro per l’Europa. Dopo l’Olympiacos ora è il turno del Cadice che è alla ricerca di un difensore centrale in questa sessione di mercato e aveva pensato anche al milanista Pellegrino. Il 29 enne difensore era arrivato la scorsa estate alla Fiorentina a parametro zero ma i problemi fisici hanno caratterizzato in negativo la sua prima parte di avventura in Italia.