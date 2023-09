Sospiro di sollievo in casa Fiorentina, non c'è lesione pe Cristiano Biraghi. Il terzino viola era uscito contro il Frosinone per un problema alla caviglia, gli esami effettuati oggi hanno escluso lesioni importanti ma il giocatore dovrebbe saltare comunque la gara contro il Cagliari in programma lunedì sera. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in vista delle prossime partite.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cristiano Biraghi è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici in seguito al trauma contusivo distorsivo occorso durante la gara di campionato Frosinone Fiorentina. Gli esami effettuati hanno escluso lesioni ligamentose significative. Il calciatore sta effettuando il percorso terapeutico riabilitativo stabilito e, in base all’evoluzione clinica dei prossimi giorni, si valuterà la disponibilità per le prossime gare".