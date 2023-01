Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Renato Buso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare le problematiche riscontrate dalla squadra di Vincenzo Italiano in fase di realizzazione. Questo un estratto delle sue parole:



“Sono convinto che la priorità della Fiorentina sul mercato debba essere l'attaccante. Nell’ultimo periodo la squadra di Italiano ha avuto alcune pause di gioco, ma bene o male se l'è sempre giocata cpn tutti. A partire dell’ultima sconfitta contro la Roma dove non ha sfigurato seppur fosse in 10. Manca chi finalizza e per l'Europa ti serve chi va in doppia cifra. Chi consiglierei ai viola? A gennaio è difficile trovare un attaccante che ti possa entusiasmare. Se c'è lo devi pagare tanto. Io prenderei Nzola, che conosce il gioco di Italiano. Secondo me lo Spezia potrebbe cederlo visto che la salvezza e quasi cosa fatta. Potrebbe essere un’opzione valida anche per il prossimo anno, da affiancarlo ad un attaccante di livello. Poi il mercato di gennaio è difficile, ma la Fiorentina ha davvero bisogno di una punta.



Ha poi concluso parlando di Nico Gonzalez: “L’argentino è il giocatore più forte che la Fiorentina ha in questo momento, sono dell’idea che debba essere recuperato fisicamente per metterlo nelle condizioni di dare il meglio. Cessione? La Fiorentina non è messa bene in classifica e quindi diventa merce di gente che cerca di portare via giocatori. Credo che la Fiorentina non voglia cedere ne lui e ne Amrabat. Europa? La Fiorentina se la può giocare con chiunque, anche con il Braga.