Nell’edizione odierna di Tuttosport è apparta una lunga intervista al’attaccante della Salernitana Franck Ribery. Il francese, oltre a parlare del futuro con la Salernitana è tornato a parlare di due dei suoi compagni tempi della Fiorentina, entrambi passati alla Juventus di Andrea Angnelli: stiamo parlando di Chiesa e Vlahovic. Questo un estratto:



“Devo ammettere che un po’ mi rivedo in Chiesa, a Firenze mi accorsi immediatamente che aveva qualcosa di diverso da tutti gli altri. Andavano sempre a 2000 all’ora, un po’ come facevo io alla sua età. Intanto alla Juventus ha avuto un impatto top e poi ha trascinato l’Italia alla conquista dell’Europeo. Peccato soltanto per l’infortunio ai legamenti di quest’anno”.



Il campione francese ha anche fatto dato una sua particolare valutazione sull’ex centravanti viola Dusan Vlahovic: “Lui può davvero diventare il nuovo Lewandowski, a patto continui a lavorare come ha sempre fatto. Dusan è giovane, ma possiede grandi mezzi: deve abituarsi alle pressioni della Juventus, un top club in cui devi vincere ogni partita. E’ un lavoratore, in allenamento non vuole mai perdere, non è un dettaglio”.