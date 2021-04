Che Dusan Vlahovic fosse ambito da tutti ormai non è più una novità, ma il serbo è di proprietà della Fiorentina ed i viola faranno di tutto per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola analizza la sua situazione. Sono tantissimi i club che inscenerebbero una vera e propria asta per aggiudicarselo, ma è lui ad essere padrone del proprio destino. Per trattenerlo a Commisso sarà necessario un progetto convincente, da vero imprenditore qual è il proprietario della Fiorentina che oltre al denaro, possiede il carisma.