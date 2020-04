Anche la Fiorentina come moltissime squadre di Serie A e non solo avevano avuto a che fare con il Coronavirus: Vlahovic, Cutrone e capitan Pezzella erano risultati tutti positivi al tampone. Per fortuna tutti e tre i giocatori sono riusciti a superare la fase di contagio del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Da venticinque giorni infatti i giocatori viola risultano negativi ai tamponi a cui vengono sottoposti periodicamente per monitorare la loro salute. La fase di contagio e di positività è stata dunque superata e adesso tutti e tre cercano di tornare alla vita normale seguendo comunque le limitazioni e le restrizioni di sicurezza. Così scrive il Corriere dello Sport.