Fiorentina, il dg Ferrari: "Come sta Dodò e le ultime su Kean. Non ci facciamo mancare nulla"

Alssandro, direttore generale della, ha parlato a Sky per fare il punto sulle situazioni che riguardano Dodò, ricoverato in ospedale per sospetta appendicite, e Kean, a Parigi per problemi familiari:"Quest'anno non ci facciamo mancar nulla., al momento è ancora in ospedale e appena avremo aggiornamenti li comunicheremo"."A Cagliari una vittoria di gruppo, una bella soddisfazione dal punto di vista sportivo, ma ci dispiace che non ci sia stata la stessa attenzione per tutte le partite. Siamo stati avvisati all'ultimo, abbiamo avuto difficoltà. Speriamo che la nuova Lega sia la Lega di tutti e non solo di qualcuno".

"Europa? Stiamo facendo un'annata importante, abbiamo sei punti in più rispetto alla scorsa stagione e siamo in corsa. Per la Champions ci sono quattro squadre davanti e vanno velocissime. A Cagliari ci mancava Kean e abbiamo ottenuto una vittoria importante".lo aspettiamo, abbiamo sempre affrontato queste cose come una famiglia. Ci sentiamo costantemente con lui,"."Avevamo bisogno di ritrovare continuità dopo la sconfitta di Napoli, il gruppo è molto unito e chi esce fa il tifo per chi entra. Ad aprile il presidente è stato con noi tutto il mese ed è stato importante, purtroppo lunedì torna negli USA..."