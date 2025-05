Fiorentina, il dg Ferrari: "Commisso dispiaciuto. Dobbiamo resettare"

Il direttore generale della Fiorentinaè intervenuto a margine della consegna del premio Ferruccio Salvetti all'indomani dell'uscita di scena della viola dalla Conference League per mano del Betis Siviglia. Queste le sue parole raccolte da laviola.it: "Commisso ci ha chiamato ieri sera subito dopo la partita, ha parlato con me e col mister ed era molto dispiaciuto. Siamo tutti molto disponibili, dobbiamo resettare e pensare alle prossime 3 partite. Siamo arrivati in semifinale, al 99’ è finito tutto. Dobbiamo essere bravi a pensare a quello che rimane”.

“Ieri sera nello spogliatoio tutti i ragazzi dicevano che bisogna fare 9 punti, questo spirito era comune per tutti”.