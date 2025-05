Fiorentina, il dg Ferrari: "Palladino resta? Non è cambiato nulla dalla settimana scorsa"

36 minuti fa



Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, a margine dell'assemblea di Lega che si è tenuta a Roma nel giorno della Finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni dei colleghi presenti. Il dg è tornato sul rinnovo di Raffaele Palladino è sulle tante voci che lo hanno riguardato nelle ultime ore. Le sue parole raccolte da Radio Sportiva:



LA DIFESA - "Dobbiamo ancora giocare due partite. Sicuramente non siamo dove ci aspettavamo di essere, ma questo è quello che dobbiamo affrontare. Dopo il ko di Venezia Pradè ha pronunciato parole normali, necessarie. Palladino? Abbiamo già deciso prima di giocare col Betis, non è che in una settimana cambia tutto. Tenere i migliori? Stiamo valutando da tempo, vediamo quel che sarà. Se resta Palladino? L'ho già detto prima."