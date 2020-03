Laguarda al futuro e in attesa di riprendere e chiudere questo campionato inizia a programmare il prossimo, il primo che si potrà considerare a tutti gli effetti diche la scorsa estate subentrò in corsa ai Della Valle, ma non ebbe il tempo di programmare l'attuale stagione. Uno dei nodi che i viola dovranno sciogliere è quelloil cui contratto scadrà a fine stagione. E da gennaio sta prendendo piede in casa viola l'idea di promuovere in prima squadra- Centralenativo di Pietrasanta, Dalle Mura è al primo anno di Primavera da sottoquota ed è uno dei punti fermi della Primavera allenata dae dellaC'è però di più perchè se da inizio anno si è spesso alternato negli allenamenti fra prima squadra e Primavera (oltre all'esperienza da titolare al Mondiale Under 17 in Brasile),contro la Juventus il 2 febbraio e nelle successive 3 gare in cui si è seduto in panchina.Centrale sinistro, mancino di piede, nel corso della sua giovane carriera ha giocato anche a centrocampo e da terzino (sinistro ovviamente) e per questo sa adattarsi senza problemi sia in una linea a 4 che in una linea a 3 di difesa. In tanti lo hanno paragonato spesso ad, capitano del Milan mancino come lui, per la capacità già affinata di impostare la manovra dalla difesa. Rispetto al centrale rossonero è però un po' più fisico e meno "aggraziato" e per questoLa prima convocazione contro la Juventus, in un circolo che si chiude perchéla scuola calcio inaugurata da Marcello Lippi. Poi il passaggio alla Fiorentina arrivae da allora il legame con la società viola non si è mai sciolto. Orain prima squadra. E il rinnovo del suo contratto arriverà, salvo sorprese, già prima dell'estate.