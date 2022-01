A pochi minuti dalla gara di Coppa Italia contro il Napoli, il ds della Fiorentina Joe Barone ha parlato del futuro di Vlahovic ma non solo: "Da Dusan ci aspettiamo una risposta sul suo futuro, abbiamo i nostri piani e vogliamo attivarci. L'ultima volta che c'' stato il presidente gli agenti ci hanno chiesto quasi il doppio, non credo fosse un'apertura. Due giorni ha ho parlato col giocatore, se vuole rimanere lo dica pubblicamente e firmi. Una città non può aspettare, ma mi sembra non sia disposto a parlare; e noi, come società, dobbiamo fare delle scelte. Tutte le offerte per Vlahovic verranno valutate, ma al momento non è arrivato nulla".



COPPA ITALIA - "Teniamo a questa competizione, ci permetterebbe di vincere un trofeo e andare in Europa. L'ultima partita è stato un incidente, ora pensiamo a quella col Napoli".