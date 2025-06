Fiorentina, il ds del Genoa avverte: "Gudmundsson può tornare, ce lo hanno chiesto squadre da Champions"

Getty Images

Fra le situazioni che dovranno essere definite nel corso del prossimo mercato in casa Fiorentina, c'è anche quella relativa adL'islandese è arrivato in viola la scorsa estate dopo un lunghissimo corteggiamento dal Genoa. Tuttavia, il fantasista ha leggermente deluso le aspettative della piazza gigliata, anche per la cifra spesa pe ril suo cartellino. Gudmundsson si è trasferito alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso da circa 7 milioni con diritto di riscatto. Riscatto che ammonta a circa 17 milioni di euro, cifre decisamente importanti pe run calciatore spesso frenato dagli inforuni. Per di più, il processo per violenza sessuale che lo sta riguardando in patria sta facendo tentennare la Fiorentina che ha dichiarato che intende sedersi al tavolo col Genoa per provare a capire come procedere. Dell'islandese ha parlato stamani marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni de Il Secolo XIX:

- "La Fiorentina ha un diritto di riscatto che può esercitare, noi abbiamo avuto interessamenti da squadre che faranno la Champions e aspettiamo di vedere quello che succede. Non è neppure escluso che Albert possa tornare qui. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per il Genoa e per lo stesso Gudmundsson. Quando si definirà la sua situazione processuale? Credo non prima di settembre o ottobre "