Nei giorni scorsi dalla Polonia sono rimbalzati diversi rumours di un interessamento da parte della Fiorentina per Karol Borys. Fantasista classe 2006 del Śląsk Wrocław, che un anno fa fece un provino per il Manchester United. Oggi il direttore sportivo del Śląsk Wrocław, David Balda è intervenuto a Sportitalia per parlare proprio del talento polacco. Ecco alcune sue dichiarazioni:



"Fiorentina? Si, so che sono interessati, ma ad essere onesti ci sono tantissimi club su di lui. Se deve partire, lo farà alle giuste condizioni con il contributo finanziario che andrà riconosciuto al club, tutti devono rispettare questo aspetto. Squadre interessate? Su di lui c'è il Manchester City e il PSV Eindhoven, ma anche i top club spagnoli. Può tranquillamente diventare uno dei più forti giocatori del mondo, deve soltanto crescere nel modo giusto".