Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali del club dopo il pareggio interno contro l'Empoli: “C’è grande rammarico, era una partita da vincere nettamente. Siamo più forti, i numeri li avete detti voi: 25 tiri a 5, 13 angoli a 1. Ma non segniamo, non possiamo appigliarci a situazioni. Deve scattare una scintilla. Quando abbiamo occasioni non le sfruttiamo, ma lo sviluppo del gioco c’è. La squadra ha iniziato bene la gara, poi eravamo stanchi. La squadra è tornata venerdì mattina alle 5. Ma i valori in campo erano diversi. La stanchezza incide, giocare a distanza così breve dopo un viaggio faticoso è difficile. Ma non deve essere un alibi. Noi dobbiamo vincere, dobbiamo prendere la consapevolezza di essere una squadra forte, che produce ma che vince le partite”.