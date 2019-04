Cinque giornate alla fine del campionato. Cinque giornate in cui la Fiorentina guarderà soprattutto al futuro. Tra le chiavi di lettura, il riscatto di Luis Muriel. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la permanenza dell'attaccante colombiano non sarebbe scontata come qualche settimana fa. È ancora presto per capire se questo tormentato finale di stagione possa aver rimesso tutto in gioco, ma se il club confermasse la volontà di prelevarlo interamente dal Siviglia e il giocatore ribadisse il suo grande amore per la città (anche senza coppe europee) allora non sarebbe certo Montella a bloccare la trattativa.