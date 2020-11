Il Flamengo vuole riscattare Pedro dalla Fiorentina, lo conferma il vicepresidente dei brasiliani Marcos Braz ad Arena SBT: "Ci stiamo muovendo in quella direzione, sono assolutamente certo che troveremo un modo per esercitare questo diritto di acquisto che abbiamo fino al 31 dicembre. Dobbiamo restare calmi, c'è sempre voluto del tempo al Flamengo per perfezionare i grandi acquisti: faremo tutto il possibile per averlo con noi altri quattro o cinque anni".