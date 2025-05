Fiorentina, il Franchi risponde presente. Col Betis sarà tutto esaurito

Getty Images

Lo stadio Artemio Franchi sarà il cuore pulsante di Firenze, pronto a vivere una notte di passione. La Fiorentina è pronta ad affrontare la sfida più importante della stagione quando alle 21:00, giovedì prossimo, si presenterà il Betis Siviglia. Si ripartirà dal 2 a 1 in favore degli andalusi ma in città si respira voglia di una grande impresa, e lo stadio è pronto a mostrare la miglior versione di sé stesso.Il club viola ha annunciato il tutto esaurito: oltre 23.500 tifosi riempiranno gli spalti, pronti a sostenere la squadra in questa sfida decisiva. Il gol di Luca Ranieri nell'andata mantiene vive le speranze di qualificazione. Ad annunciarlo è stata la stessa Fiorentina attraverso una nota ufficiale.

"Sarà un Franchi tutto esaurito quello che si appresta a vivere la seminale di ritorno tra Fiorentina e Betis Siviglia nella Conference League 2024/2025. Forza Viola!"