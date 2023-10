Stasera la Lazio, ma Firenze sta già fremendo per la sfida che si giocherà domenica fra Fiorentina e Juventus. Secondo quanto scrive stamani Tuttosport, in un giorno sono stati staccati oltre 10mila tagliandi e per l'occasione la curva Fiesole offrirà una coreografia ad hoc. Previsto, infatti, il record di spettatori contro i bianconeri.