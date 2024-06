Fiorentina, il futuro della porta è di Martinelli: dalla Fiesole all'esordio in viola, sognando Donnarumma

Getty Images

C'è un classe 2006 che dopo aver brillato sotto età in Primavera oggi esordisce in Serie A con la maglia della Fiorentina, nell'ultima giornata del 2023/24. Si tratta diportiere dellacresciuto con Alberto Aquilani nell'Under 19 gigliata.E pensare che nel lontano 2011 quando Martinelli inizia a soli 5 anni a giocare a pallone nella, il suo ruolo era ben lontano dalla porta, o meglio era vicino a quella avversaria,. Con gli anni, complice un fisico già importante rispetto ai pari età, l'intuizione di(il più a destra in foto) lo porta a trasformarsi in portiere e mai scelta fu più azzeccata. Ennio, oggi scomparso, mae sul cuore di Tommaso, diventa il suo sponsor e la sua guida più importante anche quando, a 9 anni, entra a far parte del settore giovanile della Fiorentina in cui si ritrova a giocare costantemente da sotto età con compagni più grandi.

Nato e cresciuto nel cuore di Firenze, a pochi passi dal Duomo,. Fino a poco tempo non era raro vederlo inneggiare a quelli che magari oggi sono i suoi compagni di squadra dalla curva Fiesole. Oggi è terzo portiere dietro Terracciano e Christensen, e si è guadagnato il primo gettone in una partita che per i viola non significa più granché.Inutile dire che, ma nel frattempo, migliora di settimana in settimana per provare a mettere in difficoltà Italiano e chi per lui nella prossima stagione. Gli addetti ai lavori ne parlano come un predestinato e nonostante lui tenga i piedi per terra, spera di ricalcare presto le orme del suo idolo fra i pali, quelche l'esordio col Milan lo centrò addirittura a 16 anni. In realtà, per caratteristiche fisiche e tecniche, molto bravo coi piedi e attento nelle uscite alte, c'è chi lo paragona a