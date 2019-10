Tiene banco in casa Fiorentina, ancora, il futuro di Federico Chiesa. Occorre chiarezza assoluta, si legge su Stadio in edicola oggi. Federico è stato fino ad ora un indiscutibile professionista. Ha lavorato, e ha giocato lottando sempre come un toro scatenato. Allora Pradè ha fatto la scelta più logica: temporeggiare. Affinché il ragazzo si rendesse conto della nuova aria che cominciava a tirare. Dunque attesa. Nessun incontro con Federico o famiglia, silenzio. Ma adesso siamo a novembre e non si può più attendere.