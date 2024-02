Fiorentina, il futuro di Italiano è in bilico. Cosa serve per il rinnovo del tecnico

In casa Fiorentina sono diverse le situazioni da monitorare in vista della prossima stagione. E fra prestiti e calciatori in scadenza, il prossimo anno potrebbe vedere diversi cambiamenti in riva all'arco per quanto riguarda la rosa. Ma c'è anche un'altra questione che merita particolare attenzione e che potrebbe regalare alcune sorprese: quella relativa alla posizione di Vincenzo Italiano. Il Corriere dello Sport in edicola stamani fa il punto su quelli che potrebbero essere gli scenari che riguardano l'attuale allenatore viola.



IN BILICO - L'ex tecnico dello Spezia è legato ai viola da un contratto che scadrà il prossimo giugno. È però presente una clausola che potrebbe traslare la scadenza avanti di una stagione. Si attiverebbe però solamente nel caso in cui il la Fiorentina riuscisse a qualificarsi, a fine anno, per la Champions o per l'Europa League. In generale, la sensazione è che l'eventuale approdo in Conference, considerato un obiettivo delle stagioni passate, potrebbe non bastare indipendentemente dalle clausole per convincere la Fiorentina a continuare il suo percorso con l'allenatore