L’edizione fiorentina di Repubblica oggi in edicola dedica un approfondimento al capitano viola German Pezzella. Il centrale viola è suo malgrado protagonista di una stagione fin qui tutt’altro che semplice: qualche prestazione altalenante, un po’ di acciacchi fisici e un futuro ancora incerto. Sia l'argentino che Milenkovic hanno il contratto in scadenza con data 2022 e gli occhi addosso non mancano. Toccherà soprattutto al sudamericano decidere che fare della sua seconda parte di carriera: a 30 anni potrebbe arrivare ancora un ultimo treno per il calcio che conta.