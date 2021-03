Un mese per decidere. Trenta giorni per capire quale sarà il futuro di Franck Ribery. Se ci sarà ancora il viola nei suoi programmi, oppure con la scadenza del contratto FR7 e la Fiorentina si faranno l’ultima foto insieme. E’ evidente che Ribery e la Fiorentina hanno, prima di tutto, un obiettivo comune: archiviare il prima possibile il discorso salvezza. E questo potrà accadere prima dell’inizio di maggio? La risposta ovviamente è sì. Sono cinque le partite in programma nel mese di aprile e per tutti, quindi anche per il francese, è da queste cinque sfide che dovrà arrivare il bottino per la salvezza. A riportarlo è La Nazione.