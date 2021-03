Il momento in casa Fiorentina è delicato, con la squadra non ancora salva e prestazioni negative, che hanno riaperto una piccola crisi. Dopo un periodo in cui la società aveva iniziato a progettare il futuro, le operazioni sono state messe in stand-by, con l’auspicio di poter vivere presto tempi migliori, per poter programmare una squadra competitiva per il futuro. Quello che filtra dagli ambienti viola, in questo momento, è un grido all’unità e a non distrarsi, concentrandosi sulle prossime partite di campionato che saranno decisive. Nonostante ciò, sottotraccia ancora continua il lavoro della dirigenza, che sta cercando l’allenatore del futuro, che possa aprire un ciclo di successo in viola.



CONCEICAO – Un nome che la società viola sta monitorando, è salito alla ribalta delle cronache proprio ieri, quando con il suo Porto ha eliminato la Juventus della Champions League. Si tratta di Sergio Conceição, allenatore lusitano che conosce il calcio italiano, vista la lunga militanza tra Lazio, Parma e Inter. Il tecnico non ha mai fatto mistero della sua passione per l’Italia, e la Fiorentina nelle scorse settimane aveva inserito il suo nome nella lista degli allenatori papabili per il futuro. Qualche contatto esplorativo c’era stato, con la società viola che aveva provato a mettere sul tavolo un progetto importante per il futuro, che potesse invogliare l’allenatore. Qualsiasi operazione è congelata, ma la Fiorentina tiene gli occhi sul carnefice dei rivali di sempre.