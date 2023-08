Si avvicina il ritorno di Christian Kouamé al Genoa.



Nelle scorse ore il club rossoblù, che già nei giorni passati si era messo in contatto con la Fiorentina per avere informazioni sull'attaccante ivoriano, avrebbe intensificato i propri rapporti. L'obiettivo è quello di riportare il 24enne cresciuto nel vivaio dell'Inter a Pegli, dove militò tra il 2018 e il 2020 segnando 9 reti in 50 gare.

Alberto Gilardino, tecnico dei rossoblù, è convinto che Kouamé sia l'uomo giusto da affiancare a Mateo Retegui ed Albert Gudmundsson nel proprio reparto avanzato.



Secondo la Gazzetta dello Sport, l'affondo decisivo potrebbe arrivare già nelle prossime ore.