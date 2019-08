Potrebbe proseguire a Genova la carriera di Riccardo Saponara.



Il trequartista di proprietà della Fiorentina e reduce dalla non felicissima stagione in prestito alla Sampdoria ha la possibilità di proseguire la sua avventura all'ombra della Lanterna. Non con la maglia blucerchiata però bensì con quella rossoblù del Genoa.



Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX ci sarebbe Infatti anche il nome del ventisettenne romagnolo tra i candidati al ruolo di fantasista che la dirigenza del grifone sta sondando in questi giorni.



Il recente arrivo a Firenze di Kevin Prince Boateng rischia di ridurre notevolmente le possibilità di Saponara di essere protagonista in maglia viola. Ecco perché l'ex Milan sta pensando ad un nuovo trasferimento.