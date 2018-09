Promosso il tridente, molto bello, che ancora però deve trovare la coesione giusta. Pioli ha spostato Chiesa e Pjaca da sinistra a destra per cercare di creare alternative e confusione nella difesa avversaria. L’argentino, oltre al gol, ha corso e inseguito per tutta la gara. La squadra di Pioli ha confermato di avere freschezza e cuore. Il tridente sicuramente ha bisogno di tempo, così come tutta la squadra che ha speso tantissimo e nella ripresa si è trovata con il serbatoio metà vuoto. Questa l'analisi de Il Corriere dello Sport l'indomani della gara tra Sampdoria e Fiorentina.