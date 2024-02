Fiorentina, il Maccabi Haifa segna 5 gol in un tempo trascinato dal gigante haitiano Pierrot VIDEO

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Maccabi Haifa-Fiorentina in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

, in rete anche con un colpo di tacco. I padroni di casa pagano l'espulsione di Henty al 19'. Gli ospiti restano primi in classifica a pari punti con il Maccabi Tel Aviv.Mercoledì il Maccabi Haifa gioca contro l'Hapoel Umm al-Fahm in coppa d'Israele, domenica 3 marzo riceve l'Hapoel Hadera in campionato quattro giorni prima dell'andata degli ottavi di finale insul campo neutro di Budapest.