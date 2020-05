La Nazione si concentra sul futuro di Federico Chiesa. Più che alla Juventus e all’Inter, attenzione al Manchester United. I Red Devils si sarebbero messi in contatto con la Fiorentina qualche settimana fa. Ovviamente solo per un sondaggio, ma i segnali registrati nelle ultime ore dicono che in Inghilterra si è pronti a bussare alla porta viola in modo concreto. La società inglese sembra pronta a mettere sul piatto 65 milioni di euro.