Dopo le parole di Commisso in merito al futuro di Federico Chiesa, la palla ora viene giocata dalla Fiorentina assieme al giocatore. Lo scrive La Nazione, che parla anche della situazione legata alle pretendenti estere per il giocatore. Il Manchester United è rimasto l'unico club a parlare solo di soldi con la società viola, e per questo scrive il quotidiano che al momento sarebbe in pole per acquistare il giovane attaccante gigliato. La cifra messa sul piatto dai red devils sarebbe tra i 50 e i 60 milioni, molto vicino a quanto chiesto dalla Fiorentina.