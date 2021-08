Continua a tenere banco, in casa Fiorentina, la questione Lirola. Il terzino se ne andrà al Marsiglia o resterà agli ordini di Italiano? La Nazione (Firenze) fa i nomi di Zappacosta e di Stryger Larsen per un'eventuale sostituzione dello spagnolo in viola, e riporta le parole del presidente dell'OM, Pablo Longoria, che, parlando degli affari in ponte con Fiorentina e Valencia per Lirola e Wass, ha ammesso: "Stiamo parlando, ma serve pazienza".