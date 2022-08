Benchè fino a qualche ora fa l’operazione potesse sembrare in dirittura davvero, il passaggio di Nadim Bajrami dall’Empoli alla Fiorentina nelle ultime ore ha subito una brusca frenata: sembrava tutto fatto, con Fali Ramadani al centro della trattativa che spingeva per un suo approdo in viola, ma alla fine è stata la stessa Fiorentina a voler bloccare tutto. Il motivo di questo clamoroso retrofront dell’ultimo minuto? Ad analizzare lo scenario che si è venuto a profilare è stata l’edizione odierna de La Nazione.



Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino la causa del mancato accordo tra i due club sarebbe Christian Kouame: l’incredibile partenza dell’ivoriano in campionato, il quale ha sformato finora solo ottime prestazioni, ha spinto la Fiorentina a cambiare idea e ad optare per una sua permanenza a Firenze. Quindi per il momento il trequartista albanese resterà ancora ad Empoli, ma la situazione potrebbe cambiare già il prossimo giugno: secondo il quotidiano infatti i viola sono comunque interessati al giocatore e chissà se, complice anche i buoni rapporti con il suo procuratore, che il discorso non possa riaprirsi in futuro. Per il momento però non se ne fa niente.